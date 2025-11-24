Wall Street fecha em alta esperançada em corte da taxa de juro e de regresso à IA

Os resultados da sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq ganhou 2,69%, o alargado S&P500 avançou 1,55% e o seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,44%.

"Os investidores reconsideraram a possibilidade de uma baixa da taxa de juro em dezembro, o que os entusiasmou hoje", resumiu Patrick O`Hare, da Briefing.com em declarações à AFP.

Na segunda-feira, o governador da Fed Christopher Waller mostrou-se favorável a uma nova redução da taxa antes do final do ano, exprimindo inquietações com um mercado de trabalho "que continua frágil".

As suas afirmações juntam-se às do presidente do banco da Fed em Nova Iorque, John Williams, que disse na sexta-feira que "continua a ver margem para um novo ajustamento a curto prazo" da taxa de referência.

Os investidores esperam agora um corte de um quatro de ponto percentual na próxima reunião da Fed, em 09 e 10 de dezembro, segundo a síntese de expectativas feita pelo CME FedWatch.

Uma política de alívio monetário ajuda o crescimento da economia e, assim, aumenta as perspetivas de lucro as empresas.

Ao mesmo tempo, vários indicadores, cuja publicação tinha sido suspensa, dado o impasse orçamental no Congresso, devem ser divulgadas durante a semana.

Entre estes estão as vendas do comércio retalhista, de setembro, e o índice de preços na produção do mesmo mês, esperados para terça-feira.

Estes n+úmeros "estão um bocado ultrapassados", mas "vão ter de certeza impacto na tomada da decisão da Fed em dezembro", entende Patrick O`Hare.

Entre as empresas, assistiu-se "a ganhos importantes em ações com forte potencial de capitalização, como a Alphabet", disse Patrick O`Hare.

Este título estabeleceu hoje um recorde no fecho, após uma valorização de 6,31%, para 318,58 dólares, "graças ao acolhimento favorável do seu modelo de IA generativa Gemini 3", especificou.

Para O`Hare, isto "permite retomar a ideia de que o setor da IA ainda tem belos dias à frente", depois de nas últimas semanas ter suscitado inquietações crescentes sobre as valorizações astronómicas de alguns títulos.