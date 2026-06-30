Wall Street fecha em alta graças à recuperação dos valores tecnológicos

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,59%, o tecnológico Nasdaq avançou 2,07% e o alargado S&P500 subiu 1,17%.

"Hoje, tudo andou à volta das Sete Magníficas (designação dos principais `pesos pesados` tecnológicos), em via de recuperação, o que levou o mercado para a alta", disse Angelo Kourkafas, da Edward Jones, à AFP.

Este movimento foi liderado pela Alphabet, `holding` da Google, que valorizou 4,96%, representativos de um ganho na capitalização bolsista acima de 200 mil milhões de dólares.

O grupo realizou hoje a primeira sessão enquanto membro da Dow Jones, substituindo a Verizon, o que consagrou ainda mais o peso do setor tecnológico na economia dos EUA.

Angelo Kourkafas realçou em particular o desempenho das empresas ligadas aos semicondutores, ilustrado por Marvell (+4,12%), AMD (+3,43%) e Western Digital, que valorizou mais de 11%. Por sua vez, a Nvidia, primeira capitalização mundial, subiu 1,27%.

Estes e outros componentes eletrónicos são indispensáveis à construção de centros de dados onde são treinados os modelos de inteligência artificial.

O dinamismo de boa parte deste setor explica a recuperação bolsista desde fim de março.

"Estamos a poucos dias do fim do trimestre, e o mercado está em vias de registar a sua maior subida trimestral desde 2020 (...), apesar da incerteza geopolítica", sublinhou Kourkafas.

Durante esta semana, os investidores vão conhecer vários indicadores sobre o mercado de trabalho.

Esta informação pode dar sinais sobre a trajetória da política monetária do banco central.