Wall Street fecha em baixa a ceder à incerteza no Médio Oriente

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,59%, o alargado S&P500 perdeu 0,63% e o tecnológico Nasdaq baixou 0,59%.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, ia viajar para o Paquistão hoje de manhã, mas atrasou a sua partida, sem que se saiba nova hora, o que aumentou a incerteza sobre a realização de uma segunda ronda negocial entre Irão e EUA.

Vance tinha previsto sair de Washington para Islamabade, mas a República Islâmica ainda não se comprometeu a enviar uma delegação à capital paquistanesa.

Depois do fecho a bolsa, Donald Trump afirmou que vai prolongar o cessar-fogo até que o Irão apresente uma proposta de acordo.