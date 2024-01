Wall Street fecha em baixa a reavaliar trajetória económica e financeira dos EUA

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,76%, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,18% e o alargado S&P500 desvalorizou 0,80%.

"O mercado tinha enlouquecido em dezembro", comentou Hans Olsen, da Fiduciary Trust Company. "Foi demasiado longe. E este refluxo a que estamos a assistir, esta consolidação, é necessária para que o movimento de subida possa continuar".

Depois de abrir em baixa, a praça bolsista agravou as perdas no final da sessão, depois da publicação das atas do comité de política monetária (FOMC, na sigla em Inglês) da Reserva Federal (Fed).

Durante esta reunião do FOMC, em 12 e 13 de dezembro, a maioria dos membros da Fed considerou "apropriado" manter a taxa de juro de referência em nível elevado, enquanto a inflação não regressar a um nível suficientemente próximo do objetivo da Fed, ou seja, dois por cento anuais.

"Uma baixa das taxas a partir de março parece improvável, depois de ler esta ata", estimou Chris Low, da FHN Financial, quando os investidores procuram identificar o momento em que essa descida vai ocorrer.

"Os investidores estavam demasiado confiantes" quanto à iminência de um alívio monetário, segundo Olsen, "disposição esta que está em vias de mudar".

Os indicadores macroeconómicos do dia também contribuíram para recalibrar as expectativas, ao continuarem a descrever uma economia em arrefecimento, mas sempre resistente.

Assim, o índice dos diretores de compras (ISM, na sigla em Inglês) no setor industrial relativo a dezembro saiu acima das expectativas, apesar de testemunhar uma contração da indústria nos EUA.