Wall Street fecha em baixa afetada pelos resultados da Netflix

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,71%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,93% e o alagado S&P500 desvalorizou 0,53%.

O início da época dos resultados empresariais foi "globalmente sólido", mas "o desempenho da Netflix foi mal acolhido (...) e pesou sobre o moral" dos investidores, sublinhou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Pela sua valorização, a Netflix "reflete expectativas elevadas e se o grupo não lhes responde, os investidores vão ter dificuldade em aceitá-lo", comentou Dave Grecsek, da Aspirant, em declarações à AFP.

O conglomerado da transmissão apresentou no terceiro trimestre um lucro de 2,5 mil milhões de dólares, muito menos do que antecipado, o que atribuiu a uma disputa fiscal no Brasil.

Esta travagem na sua rentabilidade insolente causou a queda acentuada da ação, em 10,07%.

A praça bolsista espera agora os resultados de outros grandes nomes da tecnologia, ainda hoje os da Tesla e na quinta-feira os da Intel.

"A questão é saber se os investidores não estão demasiado embalados nos valores ligados à inteligência artificial", sinalizou Grecsek.

Ao mesmo tempo, Wall Street acompanha os desenvolvimentos na frente comercial, com Donald Trump a afirmar na terça-feira que espera concluir um "bom" acordo com Pequim.

Não obstante, Trump acrescentou que o encontro com Xi Jiping, previsto para a próxima semana, pode não se realizar.

"É preciso tempo para os dois países negociarem (...), uma parte da volatilidade ligada às taxas alfandegárias pode regressar" para a frente das negociações, preveniu Grecsek.