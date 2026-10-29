Wall Street fecha em baixa afetada pelos resultados dececionantes da Alphabet

O resultado da sessão indica que o índice tecnológico Nasdaq perdeu 1,38%, o alargado S&P500 recuou 0,30% e o seletivo Dow Jones Industrial Average baixou 0,25%.

"Está claro que o mês foi particularmente constrangedor para os investidores que apostam na IA", comentou Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP.

O episodio mais recente foi a queda acentuada da Alphabet, a casa-mãe (`holding`) da Google, verificada hoje, um dia depois de divulgar resultados trimestrais aquém das expectativas.

Penalizado em particular pela queda da publicidade, o grupo desvalorizou 12,64%, o que representa uma diminuição da capitalização bolsista em 480 mil milhões de dólares em apenas uma sessão.

Dado o seu peso no mercado bolsista, a sua queda "pesou sobre o sentimento dos investidores sobre os valores tecnológicos, em particular os mais expostos à IA", comentaram os analistas da Briefing.com.

Na semana passada, a Meta (Facebook, Instagram) ja tinha abalado o setor, ao reavivar os receios dos investidores quanto ao custo crescente das despesas com esta tecnologia.

Soube-se agora que a Alphabet, só no terceiro trimestre, investiu 51 mil milhões de dólares, na sua maioria dirigidos para os seus centros de dados, mais do que os 45 mil milhões no trimestre anterior.

"Os investidores estão a colocar em causa o modelo económico" em torno desta tecnologia, estima Kourkafas. "Eles querem provas tangíveis de que todos estes investimentos acabarão por se traduzir na melhoria dos lucros".

Os conglomerados dos semicondutores - indispensáveis para a construção dos centros de dados onde são treinados os modelos de IA - recuram hoje, casos de Nvidia (-0,80%), AMD (-2,08%) e Broadcom (-1,94%).

Por sua vez, a Microsoft, que perdeu 0,16%, teve um melhor desempenho, depois de apresentar resultados a superar as expectativas dos analistas.

A sua atividade de informática à distância (`cloud`) viu o seu volume de negócios subir 30% em ermos homólogos.

Por junto, comentou Kourkafas, "o dinheiro não sai do mercado de ações. Simplesmente, muda de um setor para outro".

Assim, os investidores reagiram bem a outros resultados fora da tecnologia, casos da empresa de cruzeiros Norwegian (+13,33%) e das farmacêuticas Eli Lilly (6,57%) e Merck (3,85%).