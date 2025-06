Wall Street fecha em baixa após conflito entre Trump e Musk

", comentou Daniel Ives, de Wedbush Securities.O pioneiro dos veículos elétricos Tesla caiu 14,26%, perdendo 150 mil milhões de capitalização bolsista no seguimento do confronto entre os dois milionários.com as críticas do dirigente da Tesla e Space X à sua proposta de lei orçamental.X, ameaçou a seguir em mensagem na sua rede social.", reagiu Elon Musk, a comentar um vídeo de Trump em que este atribuía a sua irritação à perda de subvenções para os veículos elétricos.", colocou depois por cima de um extrato em que Trump garantia que Musk conhecia o conteúdo da proposta de lei, considerada uma "grande e bela lei" por Trump e uma "abominação" desastrosa para as finanças públicas por Musk.Em declarações à AFP, Patrick O'Hare, de Briefing.com, comentou: "".As transações tinham começado em baixa, mas tinham recuperado, com os investidores a mostrarem-se tranquilizados com a perspetiva das tensões comerciais entre a China e os EUA.O presidente chinês, Xi Jinping, disse, durante uma chamada telefónica com Trump, que deveriam "alterar a trajetória" das relações bilaterais, em estado conflitual devido às tensões comerciais e diplomáticas."Não há muitos detalhes" sobre o conteúdo deste telefonema, que durou mais de uma hora, mas os investidores consideram que os dois dirigentes "vão dar-se mais tempo para procurarem resolver o problema (comercial) e os investidores apreciam esta abordagem", garantiu O'Hare.Trump, por outro lado, anunciou que Xi Jinping tinha-o "convidado gentilmente" a visitar a China, com a sua esposa Melania, e que, por sua parte, tinha-lhe proposto que viesse aos EUA.Esta informação deve "influenciar a opinião dos investidores sobre o que Reserva Federal pode fazer" sobre a taxa de juro, considerou O'Hare.