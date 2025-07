Wall Street fecha em baixa após recordes e à espera de notícias importantes

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,46%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,38% e o alargado S&P500 baixou 0,30%.

"Depois de ter atingido níveis inéditos, o mercado adotou uma atitude de expectativa", disse Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, em declarações à AFP.

Em causa: "Os investidores preparam-se para viver três dias muito intensos", resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

A praça bolsista prepara-se para acolher na quarta-feira as conclusões do comité de política monetária da Fed, no final da sua reunião de dois dias, da qual se espera que resulte na manutenção da taxa de juro de referência no nível atual.

"Os investidores vão estar sobretudo à escuta das previsões sobre as próximas reuniões", adiantou Sosnick.

Na opinião deste analista, os investidores vão também ver se a decisão foi tomada por unanimidade, depois de se saber que dois dirigentes da Fed estavam inclinados a cortar a taxa já este mês.

Por outro lado, no referente às empresas, os resultados da Meta, que controla a Faceboo, e Microsoft são esperados na quarta-feira, depois do fecho da sessão bolsista.

"Tanto no plano matemático, como no psicológico, estes desempenhos são muito importantes para a mentalidade dos investidores", sublinhou Steve Sosnick.

Nos indicadores, o relatório JOLTS do Departamento do Trabalho evidenciou hoje uma baixa acima do previsto das ofertas de emprego no mês de junho.

Já a confiança dos consumidores recuperou, de algum modo, em julho, ao contrário do esperado pelos analistas.