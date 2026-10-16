Wall Street fecha em baixa arrastada por preocupações persistentes sobre a IA

O resultado da sessão indica que o índice tecnológico Nasdaq perdeu 2,14%, o alargado S&P500 recuou 1,09% e o seletivo Dow Jones Industrial Average baixou 0,34%.

Os analistas da Briefing.com realçaram "um novo acesso de fraqueza dos valores dos semicondutores sob o efeito dos receios envolventes da IA".

A ilustrar o dia, a Nvidia 1,43%, a Broadcom 4,52%, a Micron 5,63% e a AMD 5,95%.

Os conglomerados da tecnologia, que tinham sido poupados pela onda de vendas, também foram sancionados, como a Meta (-3,72%), a Alphabet (-2,47%) ou a Microsoft (-1,93%).

"As dúvidas dos investidores quando às despesas massivas" do setor da IA, "as valorizações consideradas excessivas, algumas dinâmicas de financiamento circular e a concorrência chinesa" minam a praça nova-iorquina, resumiu Jose Torres, da Interactive Brokers.

Os níveis de endividamento de alguns grupos suscitam forte inquietação, à imagem dos atores do designado `néocloud`, que junta as empresas que constroem os centros de dados para a IA, como Coreweave (-11,91%), Nebius (-12,18%) ou Oracle (-4,64%).

"Os investidores veem bem a dimensão das suas dívidas (...), mas têm muito menos visibilidade sobre as empresas não cotadas cujas promessas servem de garantia deste endividamento", apontou Joe Tigay, da Equity Armor Investments, em declarações à AFP.

Mas, contrapôs, "os juros pagam-se com liquidez, não com promessas".

Os investidores esperam agora para ver se os resultados trimestrais do setor estão à altura das expectativas.

"O entusiasmo pela IA pode renascer se as empresas anunciarem desempenhos positivos e fizerem declarações encorajadoras", relativizou Jose Torres.

A praça bolsista também sofreu hoje com uma nova subida da cotação do petróleo, por força de dúvidas sobre o acordo entre Washington e Moscovo sobre a compra de gasóleo russo, enquanto continuam os confrontos no Médio Oriente.