Wall Street fecha em baixa com resultados dececionantes e tensão EUA/Israel/Irão

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,54%, o tecnológico Nasdaq baixou 0,31% e o alargado S&P500 perdeu 0,28%.

"As ações cederam parte dos ganhos que conseguiram na véspera", descreveu Jose Torres, da Interactive Brokers.

O analista apontou em particular "as previsões menos otimistas do que o habitual apresentadas pela Walmart".

Este grupo anunciou hoje resultados no quarto trimestre conforme as expectativas, mas indicou esperar uma diminuição dormito de crescimento.

A Walmart também "exprimiu as suas inquietações sobre a disponibilidade de mão de obra, os custos dos insumos e as taxas alfandegárias", salientou Torres. A ação do grupo recuou 1,98%.

Ao mesmo tempo, "os investidores estão cada vez mais inquietos com a possibilidade de um ataque dos EUA ao Irão", disse Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, em declarações à AFP.

Donald Trump disse hoje que se deu um prazo de "10 dias" para decidir se era possível um acordo com o Irão, acrescentando que em caso contrário iriam ocorrer "coisas más".

Na véspera, os EUA já tinham declarado que o Irão "faria bem" em chegar a acordo. "Existem muitas razões e argumentos favoráveis a um ataque ao Irão", estimara, entretanto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

"A incerteza geopolítica crescente (...) prejudica os investidores", resumiu Jose Torres.

Quanto a indicadores, a bolsa espera a publicação, na sexta-feira, do índice das despesas pessoais de consumo, relativo a dezembro, bem como notícias sobre o crescimento no quarto trimestre.