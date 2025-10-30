Wall Street fecha em baixa devido aos resultados de vários gigantes tecnológicos

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average caiu 0,23%, para os 47.522,12 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite Index recuou 1,57%, para os 23.581,14 pontos, e o S&P 500, mais abrangente, teve uma queda de 0,99%, para os 6.822,34 pontos.

"A fraqueza observada na Meta e na Microsoft serviu de sinal para moderar um pouco o entusiasmo em torno da IA", referiu Patrick O`Hare, da Briefing.com, à agência France-Presse (AFP).

As duas grandes empresas norte-americanas divulgaram resultados na noite de quarta-feira que foram mal recebidos pelos investidores.

A Meta, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, foi a mais afetada, com as suas ações a caírem 11,33% para 666,47 dólares na quinta-feira, eliminando mais de 200 mil milhões de dólares em valor de mercado.

A Microsoft caiu 2,92% para 525,76 dólares.

"Isto não é de forma alguma um colapso do setor, (...) mas sim um período de realização de lucros há muito esperado por um grupo de empresas que experimentou um crescimento explosivo", analisou Patrick O`Hare.

As gigantes tecnológicas estão envolvidas numa corrida à IA, na qual estão preparadas para investir somas cada vez maiores a cada ano, aproximando-se agora dos 100 mil milhões de dólares.

O mercado "está cada vez mais preocupado com o facto de demorar algum tempo até que estas empresas vejam o retorno destes investimentos consideráveis", observou Patrick O`Hare.

No âmbito comercial, os investidores não se mostraram particularmente entusiasmados com o encontro entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Certamente, "os contornos gerais do acordo alcançado estavam em grande parte em linha com as expectativas", destacou O`Hare.

Mas o analista acredita que "permanece a incerteza quanto ao futuro desta relação, uma vez que ambos os lados, os Estados Unidos e a China, demonstraram estar prontos" para retomar a sua guerra comercial "sempre que o considerem necessário".

Por fim, o otimismo dos participantes no mercado foi de certa forma atenuado pelos comentários do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, que afirmou na quarta-feira que a redução das taxas de juro em dezembro estava longe de ser certo.

A instituição reduziu as suas taxas de juro na quarta-feira pela segunda vez consecutiva.

Assim, no mercado obrigacionista, a taxa dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos subiu hoje ainda mais, negociando em torno dos 4,09%, em comparação com 4,06% no fecho de quarta-feira.

No âmbito empresarial, o marketplace `online` eBay (-15,88%, para 83,73 dólares) tropeçou, não conseguindo satisfazer os investidores com as suas previsões para o próximo trimestre.

No entanto, os resultados do último trimestre, de julho a setembro, superaram as expectativas, tanto em termos de lucro líquido por ação como de receitas.

A Moderna (+13,93%, para 28,14 dólares) beneficiou de notícias na imprensa sugerindo uma possível aquisição por uma grande empresa farmacêutica.