Wall Street fecha em baixa perante contestação judicial das taxas alfandegárias

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,55%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,82% e o alargado S&P500 desvalorizou 0,69%.

A praça bolsista "voltou a mergulhar na confusão geral" que envolve a política comercial dos EUA, comentou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, em declarações à AFP.

No que foi uma derrota significativa para Donald Trump, um tribunal de recurso federal considerou na sexta-feira que uma grande parte das taxas alfandegárias que impôs eram ilegais. Fora desta consideração estão as relativas a setores como automóvel, aço, alumínio e cobre.

Trump já reagiu anunciando que iria recorrer ao Supremo Tribunal.

Este "obstáculo" minou os índices bolsistas, "após quatro meses consecutivos de rendimentos positivos", acrescentou.

O regresso da incerteza e as inquietações quanto às finanças públicas também se refletiram no mercado da dívida norte-americana.

O rendimento das obrigações da dívida federal a 10 anos chegou a superar hoje os 4,30%, depois dos 4,24% do fecho na véspera, para evoluírem em 4,27% cerca das 21.20 horas de Lisboa.

Quanto mais uma obrigação é procurada, tanto mais o seu rendimento baixa. Ao contrário, quando a dívida de um Estado é considerada como mais arriscada a sua taxa sobe.

Nos indicadores, o relativo à atividade industrial nos EUA mostrou a continuação da baixa em agosto, pelo sexto mês consecutivo, segundo o índice ISM, conhecido hoje.

Durante a semana vão ser divulgados vários relatórios sobre o emprego nos EUA.

Esta informação "certamente que vai ser considerada pela Reserva Federal, quando tomar a decisão" sobre a baixa da sua taxa de juro de referência, na reunião marcada para final de setembro, sublinhou Hogan.

O presidente do banco central, Jerome Powell, manifestou-se recentemente inquieto com a evolução do mercado de trabalho.

Entre as cotadas, os analistas da Briefing.com realçaram uma "debilidade persistente" entre as mega capitalizações.

As designadas Sete Magníficas, alcunha dos principais conglomerados do setor da tecnologia, fecharam todas em perda, como Nvidia (-1,97%), Microsoft (-0,31%) ou Meta (-0,49%).