Wall Street fecha em baixa por receios crescentes com cotação das tecnológicas

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,53%, o tecnológico recuou 2,04% e o alargado S&P500 baixou 1,17%.

"As inquietações ligadas aos níveis de valorização travam o otimismo dos investidores", comentou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Os investidores "estão com expectativas muito elevadas sobre o futuro das ações ligadas à IA", mas por vezes os desempenos financeiros desses conglomerados "não são suficientemente sólidos para justificar a sua capitalização bolsista muito elevada", disse Adam Sarhan, da 50 Park Investments, em declarações à AFP.

O exemplo mais recente foi o do grupo Palantir, que caiu 7,95%, apesar de apresentar resultados melhores do que esperado e rever em alta as suas previsões. Em uma sessão, a Palantir viu a sua capitalização bolsista recuar cerca de 40 mil milhões de dólares.

O dinamismo de Wall Street nos últimos meses tem-se apoiado no entusiasmo em torno do desenvolvimento da IA e na conclusão de contratos comerciais de várias dezenas de milhares de milhões de dólares de forma recorrente.

"Outra falta de preocupação é a falta de dinamismo em outros setores", avançou Adam Sarhan.

"Imobiliário, restauração, comércio retalhista, ... observa-se um enfraquecimento, mais do que um reforço", especificou.

Ao mesmo tempo, a paralisia orçamental nos EUA está a horas de bater um recorde de duração e várias estatísticas económicas não têm sido divulgadas.

"Se se dispõe de informação, tomam-se decisões inteligentes; caso contrário, avança-se às cegas", observou Sarhan.

Outras fontes de inquietação é a colocação em desemprego técnicos de centenas de milhares de funcionários públicos e a perturbação na prestação de ajudas sociais.