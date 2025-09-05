Wall Street fecha em baixa preocupada com degradação da conjuntura económica

Os resultados de sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,48%, o alargado S&P500 perdeu 0,32% e o tecnológico Nasdaq baixou 0,03%.

Os investidores mostraram alguma "angústia" com um possível "arrefecimento económico" dos EUA, realçou Jose Torres, da Interactive Brokers.

O mercado de trabalho continuou a degradar-se em agosto nos EUA, com uma taxa de desemprego a subir, situando-se em 4,3%, segundo o relatório do Departamento do Trabalho.

A primeira economia mundial criou apenas 22 mil empregos no mês passado, bem abaixo do que é costume. Os analistas antecipavam 75 mil criações de emprego, segundo as previsões recolhidas pela MarketWatch.

Os investidores refugiaram-se na prudência, desconhecendo por enquanto "todas as implicações deste fraqueza persistente do mercado de trabalho", interpretaram os analistas da Briefing.com.

A confusão em torno das taxas alfandegárias de Donald Trump continua a travar as contratações, destacou, por seu lado, Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Mas este relatório sobre o emprego permite a leitura de que está mais próximo um alívio da política monetária da Reserva Federal (Fed), com uma eventual baixa da taxa de juro de referência a decidir na sua reunião de setembro.

O documento "deixa ainda entender que são precisas outras medidas para estabilizar o mercado de trabalho antes do final do ano", considerou Samuel Tombs, da Pantheon Macroeconomics.

A expectativa é que a Fed reduza a sua taxa de juro de referência para o intervalo entre 4,00% e 4,25%.

Os analistas também já estão a esperar, na sua maioria, mais cortes na taxa de juro, nas reuniões que a Fed vai fazer em outubro e dezembro, segundo o levantamento feito pelo FedWatch CME.