Wall Street fecha em baixa preocupada com o domínio do setor tecnológico

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average caiu 1,18%, para os 46.590,24 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite Index perdeu 0,84%, para os 22.708,07 pontos, e o alargado S&P 500 recuou 0,91%, para 6.672,41 pontos.

"Há atualmente uma sensação de inquietação em relação à IA" em Wall Street, e os investidores questionam-se se "o mercado foi longe demais", destacou Dave Grecsek, da Aspiriant, à agência France-Presse (AFP).

Estão a surgir dúvidas entre alguns participantes do mercado, que temem cada vez mais que certas avaliações tenham subido demasiado depressa e para níveis demasiado elevados.

E a feroz competição pelo desenvolvimento da IA generativa levou os gigantes do setor a aumentar drasticamente os seus investimentos de capital, na ordem das dezenas, até mesmo centenas, de milhares de milhões de dólares.

"Os investidores aguardam mais informações" sobre a saúde do setor, observou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Por isso, os resultados trimestrais da Nvidia, a maior empresa do mundo em termos de valor de mercado e líder na corrida da IA, serão acompanhados de perto na quarta-feira.

"Se a Nvidia conseguir corresponder às elevadas expectativas dos investidores, poderá estabilizar um pouco o mercado", acredita Grecsek.

As ações da Nvidia caíram hoje 1,88%, para 186,60 dólares.

No âmbito macroeconómico, o mercado vai receber esta semana uma série de indicadores, cuja divulgação foi adiada pela paralisação do governo nos Estados Unidos, de 1 de outubro a 12 de novembro.

O mercado norte-americano aguarda especialmente o relatório de emprego de setembro, a ser divulgado na quinta-feira, bem como as atas da última reunião de política monetária da Fed, prevista para quarta-feira.

O mercado tem estado "às cegas" nas últimas semanas "sem todos estes dados governamentais", analisou Dave Grecsek.

Os vários relatórios permitirão aos investidores refinar as suas expectativas relativamente à trajetória da política monetária adotada pela Reserva Federal (Fed) dos EUA, acrescentou.

Face à recente cautela de alguns membros da Fed, os participantes no mercado são agora uma minoria ao esperar um corte de 0,25 pontos percentuais em dezembro. Apenas um mês antes, eram quase unânimes nesta expectativa.

O banco central deverá anunciar a sua decisão em 10 de dezembro.

A Alphabet (empresa-mãe da Google) esteve em alta (+3,11%, para 285,02 dólares) após o anúncio, na sexta-feira, de um investimento de aproximadamente 4 mil milhões de dólares (3,45 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) por parte do conglomerado Berkshire Hathaway.

As ações associadas ao setor das criptomoedas foram afetadas pela queda da Bitcoin, como se verificou nas plataformas de câmbio Coinbase (-7,06%) e Robinhood (-5,33%).

A fabricante de computadores e servidores Dell (-8,44%) e a sua concorrente HP (-6,79%) foram significativamente penalizadas após uma má avaliação do banco de investimento Morgan Stanley.