Wall Street fecha em forte baixa preocupada com setor tecnológico

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Nasdaq, com uma forte presença de empresas tecnológicas, caiu 1,69%, para 23.195,17 pontos.

O Dow Jones Industrial Average perdeu 0,51%, para 48.458,05 pontos, e o índice S&P 500 recuou 1,07%, para 6.827,41 pontos, depois de ambos terem atingido novos máximos de fecho no dia anterior.

"O setor da IA está a gerar tanta expectativa que o mais pequeno sinal de preocupação corre o risco de criar volatilidade" no mercado, realçou à agência France-Presse (AFP) Tim Urbanowicz, da Innovator Capital Management.

A Broadcom, especialista em semicondutores, puxou hoje Wall Street para baixo, apesar dos resultados melhores do que o esperado para o quarto trimestre do seu ano fiscal.

As declarações do CEO do grupo, Hock Tan, afirmando que a empresa tem uma carteira de encomendas estimada em 73 mil milhões de dólares para os seus produtos de IA, abalaram os investidores, que esperavam um melhor resultado.

O preço das ações caiu 11,43% para 359,93 dólares, representando uma perda de aproximadamente 200 mil milhões de dólares em capitalização bolsista.

No dia anterior, a gigante da computação em nuvem Oracle (queda de 4,58% para 189,74 dólares no fecho de hoje) foi fortemente penalizada após resultados dececionantes.

A empresa contraiu dívidas enormes para se tornar líder em infraestruturas de IA.

"Os relatórios financeiros de muitas empresas relacionadas com a IA tornaram-se acontecimentos importantes para o mercado", analisou Tim Urbanowicz.

"Há o receio de que os gastos do setor possam, em última análise, não compensar", explicou ainda.

No âmbito macroeconómico, após o corte da taxa de juro da Reserva Federal (Fed) esta semana, o mercado norte-americano aguarda agora mais dados para refinar as suas expectativas em relação à futura política monetária.

Novos números sobre a inflação e o emprego --- incluindo a taxa de desemprego de novembro --- serão divulgados na próxima semana.

Estes relatórios serão acompanhados de perto, uma vez que a prolongada paralisação do Governo norte-americano, entre 01 de outubro e 12 de novembro, atrasou --- ou até cancelou --- a divulgação de vários indicadores.

"Provavelmente, haverá alguma volatilidade se os dados tomarem um rumo completamente inesperado", alertou Urbanowicz.

No mercado bolsista, o setor dos semicondutores sofreu significativamente com a queda da Broadcom, assim como a Nvidia (-3,27%), a Micron (-6,70%), a Intel (-4,30%) e a AMD (-4,81%).

As empresas de canábis foram impulsionadas por um artigo do Washington Post que sugeria que o Governo norte-americano poderia flexibilizar as restrições ao desenvolvimento e à venda da substância.

A Tilray Brands teve uma subida expressiva (+44,13%), assim como a Canopy Growth (+53,98%).

A fabricante de artigos desportivos Lululemon Athletica (subida de 9,60%, para 204,97 dólares), que enfrentava dificuldades há vários meses, beneficiou de resultados trimestrais melhores do que o esperado e do anúncio da saída do seu CEO.