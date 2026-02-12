Wall Street fecha em queda com apreensão sobre tecnológicas e indicadores

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 1,34%, o tecnológico Nasdaq recuou 2,03% e o alargado S&P500 cedeu 1,57%.

"Nos últimos dois dias, as ações abriram em alta, antes de baixarem pesadamente, devido à desilusão com a inteligência artificial (IA), som mo tempo que se conhecem indicadores económicos pouco encorajadores", sublinhou Jose Torres, da Interactive Brokers.

O mais recente foi o das vendas de casas em segunda mão, que recuaram em janeiro nos EUA, segundo o relatório mensal da Federação Nacional de Agentes Imobiliários.

Na véspera, o relatório oficial sobre o mercado de trabalho nos EUA surpreendeu os investidores, com mais empregos criados em janeiro do que o esperado e uma taxa de desemprego mais fraca.

Mas este mesmo documento apontou um mercado de trabalho difícil em todo o ano 2025.

Esta fraqueza no âmbito dos indicadores macroeconómicos e os comentários de dirigentes do banco central, a apelarem à manutenção da taxa de juro de referência, "não são prometedores para os lucros" e afetam as cotações, disse Christopher Low, da FHN Financial, em declarações à AFP.

Na sua opinião, "este ano, a inflação vai ser mais importante do que o crescimento ou o emprego para a Fed", a Reserva Federal (Fed).

Assim, a publicação do índice de preços no consumidor, relativo a janeiro, vai ser particularmente escrutinado na sexta-feira.

Hoje, o mercado também assistiu a mais vendas de títulos dos conglomerados tecnológicos. A Nvidia perdeu 1,61%, a Apple 5% e a Meta 2,82%.

Low nota "a realização de ganhos depois de uma subida espetacular do setor em 2025".

Para mais, os investidores continuam com os nervos à flor da pele face aos enormes montantes de investimento destinado ao desenvolvimento da IA e às perspetivas que se colocam a alguns modelos de negócio, como o da programação informática.