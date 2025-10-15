Wall Street fecha em tom positivo graças a esperado corte de juro e resultados

O resultado da sessão indica que o índice tecnológico Nasdaq avançou 0,66% e o alargado S&P500 subiu 0,40%, enquanto, pelo contrário, o seletivo Dow Jones Industrial Average terminou perto do equilíbrio, com um recuo de 0,04%.

"Há um otimismo contínuo quanto a um alívio monetário" por parte da Fed, resumiu Patrick O`Hare, da Briefing.com, em declarações à AFP.

O presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, expressou hoje a sua preocupação com a falta de vigor do mercado de trabalho, a duas semanas da próxima reunião do comité de política monetária da Fed, na qual é esperada uma redução da taxa de juro.

"Não há nada no discurso de Powell que possa dissuadir os operadores bolsistas de pensar que esta baixa da taxa é iminente", considerou O`Hare.

Por outro lado, a divulgação, hoje ocorrida, do Livro Bege, um inquérito regular baseado nas expectativas dos atores económicos, reforçou esta análise.

O relatório "confirma a avaliação dos dirigentes da Fed segundo a qual o balanço dos riscos continua a inclinar-se para um enfraquecimento das condições do mercado de trabalho", segundo Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics e "aponta para uma baixa da taxa em outubro", levando-a para o intervalo entre 3,75% e 4,00%.

Nas cotadas, a época de divulgação dos resultados está em pleno, "com o setor financeiro a exibir excelentes números", realçou O`Hare.

Hoje, o Bank of America e o Morgan Stanley apresentaram resultados acima das expectativas, tal como sucedeu na véspera com JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo.