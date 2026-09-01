Wall Street fecha mês positivo em baixa com regresso dos ataques ao Irão

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,70%, o alargado S&P500 perdeu 0,33% e o tecnológico Nasdaq recuou 0,12%.

O mês de agosto, porém, foi positivo para os principais índices da praça bolsista.

"O mercado baixou neste último dia de agosto, com o recrudescimento dos ataques dos EUA e do Irão a fazer subir as cotações de petróleo e as taxas de juro, desencadeando um conjunto de vendas", resumiu Jose Torres, da Interactive Brokers.

Com este primeiro ataque desde o final de julho, Donald Trump preveniu que iria atacar "com mais força".

Antes, o homólogo iraniano considerou que a continuação da guerra "não é do interesse (do Irão nem da região".

Com o regresso dos ataques militares, o Brent regressou acima dos 90 dólares.

Os conglomerados petrolíferos viram as cotações subir, caso de Chevron (+2,11%), ExxonMobil (+2,72%) ou ConocoPhillips (+1,65%).

E os rendimentos da dívida pública, considerados indicadores das pressões inflacionistas, voltaram a subir.

Ao início da noite, o dos títulos da dívida federal dos EUA a 10 anos evoluía em torno dos 4,76%, um máximo desde janeiro de 2025.

Os investidores preparam-se para receber uma série de estatísticas sobre o emprego, com as atenções focadas no relatório oficial sobre o mercado de trabalho na sexta-feira.

"Wall Street precisa de estatísticas fracas", considerou Torres, porque isso permitiria atenuar a antecipada subida da taxa de juro de referência pela Reserva Federal.

O presidente do banco central, Kevin Warsh, afirmou na sexta-feira que a sua prioridade é a luta contra a inflação, o que foi interpretado pelos investidores como uma subida das taxas de juro em breve.

Mas um mercado de trabalho em mau nomento, depois da surpreendente fraqueza de julho, iria temperar essa expectativa.

Taxas mais atas permitem evitar a subida dos preços, mas penalizando a economia. Os investidores bolsistas preferem um ambiente mais acomodatício, isto é, com taxas mais baixas.