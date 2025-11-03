Wall Street fecha sem direção em mercado que dá sinais de enfraquecimento

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,48%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,46% e o alargado S&P500 avançou 0,17%.

O mercado parece estar a "enfraquecer ligeiramente", mas continua "apoiado por algumas ações com forte capitalização", comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, em declarações à AFP.

"Apenas dois dos 11 principais setores progridem" - tecnologia e bens de consumo -, "ao passo os outros nove estão a recuar", reforçou Jose Torres, da Interactive Brokers, casos de energia, banca e saúde.

Entre os ganhadores, "a Amazon lidera o pelotão das mega capitalizações pela segunda sessão consecutiva", detalharam os analistas da Briefing.com.

A praça bolsista saudou na semana passada os resultados trimestrais melhores do que esperado do conglomerado do comércio eletrónico e informática, que acabou sexta-feira em alta de 9,58%, saudação que manteve hoje, com uma valorização de quatro por cento.

Na base da satisfação de hoje esteve o anúncio que a OpenAI, criador do ChatGPT, lhe ia adquirir capacidades suplementares de desenvolvimento para a inteligência artificial (IA), por 38 mil milhões de dólares.

Isto "reforça o entusiasmo quanto à probabilidade de novas operações principais" no setor da IA, explica Jose Torres.

Outro conglomerado de Wall Street, a Nvidia, dos semicondutores, beneficiou da autorização dada pelo governo de Donald Trump para a exportação dos seus produtos para os Emirados Árabes Unidos.

Nos indicadores, "as estatísticas económicas do dia não influenciaram os investidores", apontou Torres.

O índice ISM da atividade industrial nos EUA, em relação a outubro, saiu com 48,7 pontos, abaixo dos 49,5 esperados pelos analistas.

Por outro lado, a paralisia orçamental nos EUA, que está a causar o encerramento de serviços e agências federais, o designado `shutdown`, que já dura há um mês arrisca atrasar a publicação de estatísticas importantes relativas ao emprego nos EUA que seriam esperados normalmente na sexta-feira.

"O sentimento geral é que o mercado de trabalho está a perder força, mas na ausência de números concretos", os atores do mercado "adotem naturalmente uma abordagem centrista", disse Kevin Ford, da Convera.

Isto "poderia igualmente incitar a Fed a mostrar-se mais prudente em dezembro e justificar uma pausa", depois de uma baixa da taxa de juro de referência em um quarto de ponto percentual na semana passada, na opinião de Christoph Balz, do Commerzbank.

Entre as cotadas, o conglomerado de produtos de higiene Kimberly-Clark perdeu 14,57%, depois de anunciar a compra do laboratório farmacêutico Kenvue, fabricante do Tylenol (paracetamol), alvo recente de acusações de Donald Trump.

Este, sem qualquer prova científica em apoio, ligou a tomada de paracetamol pelas grávidas a um risco elevado de autismo nas crianças.