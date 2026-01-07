Wall Street fecha sem rumo com anúncios de Trump para a defesa e o imobiliário

O resultado da sessão indica que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average baixou 0,94% e o alargado S&P500 recuou 0,34%, enquanto, pelo contrário, o tecnológico Nasdaq valorizou 0,16%.

Os analistas destacaram que os investidores estiveram a fazer ganhos, depois de o Dow e o S&P500 terem fechado em nível recorde na véspera.

Com os EUA a pretenderem controlar indefinidamente a comercialização do petróleo venezuelano cresce o receio de um excesso de oferta, o que levou à baixa de ConocoPhillips (-3,26%), ExxonMobil (-2,11%) e Chevron (-0,86%).

Também em baixa acentuada fecharam empresas da defesa e do imobiliário, casos de Northrop Grumman (-5,48%) e Lockheed Martin (-4,82%), do primeiro daqueles setores, e Blackstone (-5,60%) e Apollo (-5,50%), do segundo, após comentários desfavoráveis de Donald Trump.

No primeiro caso, Trump disse que não permitiria o pagamento de dividendos nem a compra de ações próprias, até que resolvam os problemas relacionados com o desenvolvimento e produção de material militar.

No segundo, anunciou que tenciona proibir os grandes investidores institucionais comprem moradias unifamiliares, devido ao preço elevado da habitação.