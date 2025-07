Wall Street fecha sem rumo depois da aprovação do orçamento de Trump pelo Senado

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,91%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,82% e o alargado S&P500 perdeu 0,11%.

Os investidores "concentraram-se na aprovação da proposta de lei orçamental" de Trump, comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, em declarações à AFP.

O Senado aprovou a proposta em causa, que consagra cortes de impostos massivos e cortes elevados nas despesas de saúde.

Vai haver cortes de impostos para as empresas (...), mas isto representa uma ameaça para o défice", disse Cardillo.

A agência do Congresso paria o Orçamento, que avalia de forma não partidária o impacto dons projetos de lei nas contas públicas, estima que a lei agora aprovada vai aumentar a dívida pública em mais de três biliões (milhão de milhões) até 2034.

Entretanto, quanto às taxas alfandegárias, "é possível que aconteçam acordos durante as próximas cinco ou seis semanas", admitiu Cardillo.

Os investidores escrutinam com atenção a discussões que os EUA estão a desenvolver com outros Estados, com o objetivo de evitar a aplicação de taxas alfandegárias agravadas prometidas por Trump, que se encontram suspensas até 9 de julho.

Nos indicadores, o índice ISM Serviços que mede a atividade neste setor saiu ligeiramente superior ao esperado.

Também positiva foi a informação relativa ao relatório JOLTS, do Departamento do Trabalho, que foi "um elemento positivo", na apreciação de Bill Adams, do Comerica Banks, com uma subida das ofertas.

Como o mercado laboral é uma preocupação do banco central dos EUA, a sua fraqueza poderia motivar a descida da taxa de juro de referência, ao passo que, ao contrário, a sua resiliência pode incentivar a Reserva Federal a mantê-la.