Wall Street fecha sem rumo dia em que Reserva Federal manteve taxa de juro

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,02% e o tecnológico Nasdaq 0,17%, enquanto o S&P500 baixou 0,01%.

A sessão ficou marcada pela evolução do S&P500, que chegou a superar os sete mil pontos pela primeira vez, impulsionado pela aposta na inteligência artificial e pelas fortes expectativas colocadas nas tecnológicas, apesar de acabar ligeiramente abaixo daquele limiar simbólico.

Depois da sessão, foram conhecidos resultados de algumas tecnológicas.

Assim, a Microsoft divulgou uma subida homóloga de 60% do lucro relativo ao último trimestre do ano, para 38,5 mil milhões de dólares, enquanto a Meta apresentou uma quebra dos resultados em três por cento, para 60,458 mil milhões de dólares, e a Tesla uma acentuada baixa, de 61%, para 840 milhões de dólares.