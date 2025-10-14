Wall Street fecha sem rumo entre tensão EUA-China e corte da taxa de juro da Fed

O resultado da sessão indica que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,44%, mas o tecnológico Nasdaq perdeu 0,76% e o alargado S&P500 recuou 0,16%.

"Começámos o dia com uma nota negativa, devido à situação comercial" entre EUA e China, disse Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, em declarações à AFP.

A China manifestou-se hoje a bater-se "até ao fim" sobre as taxas alfandegárias, enquanto se declarava aberta a discussões com os EUA.

Desde terça-feira que a China aplica direitos especiais aos navios dos EUA que entrem nos seus portos, em represália, diz-se, por medidas similares decididas pelos EUA para navios chineses e entradas em vigor no mesmo dia.

Mas, mais tarde, "as perspetivas de alívio monetário, associadas a um tom acomodatício" do presidente da Fed, Jerome Powell, "favoreceram (...) uma recuperação das ações", descreveu Jose Torres, da Interactive Brokers.

Powell apareceu hoje preocupado com a debilidade do mercado de trabalho os EUA, duas semanas antes de uma reunião da Fed na qual se espera que seja decidida um corte da taxa de juro de referência.

Um alívio monetário é propício a estimular a atividade económica e a favorecer os lucros das empresas.