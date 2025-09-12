Wall Street fecha sem rumo mas com novo recorde à espera da Fed
A bolsa nova-iorquina fechou esta sexta-feira sem rumo, mas com um novo recorde, com os investidores focados na reunião da Reserva Federal (Fed) na próxima semana, que pode decidir corte na taxa de juro de referência, uma novidade no ano.
O resultado da sessão indica que o índice tecnológico ganhou 0,44%, para um novo máximo, ao passo que o seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,59% e o alargado S&P500 recuou 0,05%.
"Não houve estatísticas económicas hoje e estamos em pleno período de silêncio da Fed, portanto, sem comentários suscetíveis de influenciar o mercado", sintetizou Christopher Low, da FHN Financial, em declarações à AFP.
Contudo, no início da sessão saiu um índice de confiança dos consumidores abaixo do esperado.
Mas "isto corresponde ao observado em outros inquéritos e em medidas da atividade económica: o mercado de emprego está fraco", relativizou Low.
E è precisamente esta constatação que deve levar a Fed a aliviar a sua política monetária para procurar estimular a economia.
O comité de política monetária (FOMC, na sigla em Inglês) da Fed vai reunir a partir de terça-feira e divulgar a sua decisão no dia seguinte.
Os analistas são unânimes: as taxas diretoras da Fed devem diminuir em um quarto de ponto percentual, na que será o primeiro corte desde dezembro de 2024.
Wall Street já "integrou a descida da taxa", assegurou Christopher Low. Mas a praça nova-iorquina "não sabe que orientação vai seguir".
Depois do final da reunião do FOMC na quarta-feira, "vamos ter novas previsões económicas da Fed", o que vai permitir aos investidores "avaliar o número de baixas que tenciona fazer", antecipou.