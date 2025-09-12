Wall Street fecha sem rumo mas com novo recorde à espera da Fed

O resultado da sessão indica que o índice tecnológico ganhou 0,44%, para um novo máximo, ao passo que o seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,59% e o alargado S&P500 recuou 0,05%.

"Não houve estatísticas económicas hoje e estamos em pleno período de silêncio da Fed, portanto, sem comentários suscetíveis de influenciar o mercado", sintetizou Christopher Low, da FHN Financial, em declarações à AFP.

Contudo, no início da sessão saiu um índice de confiança dos consumidores abaixo do esperado.

Mas "isto corresponde ao observado em outros inquéritos e em medidas da atividade económica: o mercado de emprego está fraco", relativizou Low.

E è precisamente esta constatação que deve levar a Fed a aliviar a sua política monetária para procurar estimular a economia.

O comité de política monetária (FOMC, na sigla em Inglês) da Fed vai reunir a partir de terça-feira e divulgar a sua decisão no dia seguinte.

Os analistas são unânimes: as taxas diretoras da Fed devem diminuir em um quarto de ponto percentual, na que será o primeiro corte desde dezembro de 2024.

Wall Street já "integrou a descida da taxa", assegurou Christopher Low. Mas a praça nova-iorquina "não sabe que orientação vai seguir".

Depois do final da reunião do FOMC na quarta-feira, "vamos ter novas previsões económicas da Fed", o que vai permitir aos investidores "avaliar o número de baixas que tenciona fazer", antecipou.