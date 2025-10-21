Wall Street fecha sem rumo mas com recorde do Dow Jones

Por seu lado, o alargado S&P500 teve uma apreciação mínima, ao passo que o tecnológico Nasdaq retrocedeu 0,16%.

Os bons resultados trimestrais da Coca-Cola refletiram-se na valorização da empresa em 4,1%, tal como os da 3M, que subiu 7,7%, com ambas a impulsionarem o Dow Jones. Por Seu lado, a General Motors subiu 14,86%, depois de rever em baixo a sua estimativa do impacto das taxas alfandegárias de Donald Trump.

"Este é um bom sinal de que as ações das multinacionais estão a espelhar resultados melhores do que esperado. Significa essencialmente que a temporada de anúncios de resultados do terceiro trimestre teve um forte começo e que vamos ter uma forte subida de final de ano", afirmou Louis Navellier, fundador e diretor de investimentos da Navellier & Associates, à CNBC.

Contudo, as tecnológicas sofreram com a novidade de Trump ter posto em dúvida a realização de uma reunião na próxima semana com o presidente chinês, Xi Jinping.

"Talvez não se faça", disse Trump, no seguimento do que a Alphabet e a Broadcom baixaram dois por cento e a Nvidia quase um por cento.

Entretanto, os investidores continuam atentos ao impasse orçamental no Congresso, com o resultante encerramento de agências e serviços do governo federal.