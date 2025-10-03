Wall Street fecha semana a renovar recordes à espera que Fed baixe taxa de juro

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,51% e o alargado S&P500 ganhou 0,01%, ao passo que o tecnológico Nasdaq perdeu 0,28%.

Em termos semanais, todos os índices valorizaram.

"É um mercado bolsista que continua a ser muito resistente à vontade de vender por várias razões, das quais a mais importante deve ser a antecipação de baixas da taxa de juro pela Fed até ao final do ano", comentou Patrick O`Hare, da Briefing.com. em declarações à AFP.

Bem entendido, devido ao impasse orçamental no Congresso (`shutdown`) desde quarta-feira, o relatório mensal sobre o emprego em setembro, esperado para hoje, não foi publicado.

Mas "os investidores já sabiam que não iam receber esta informação hoje", desvalorizou O`Hare.

Na sua opinião, os investidores "continuam concentrados no relatório ADP, de quarta-feira", que apresentou o estado do mercado de trabalho.

O indicador então apresentado deu conta da destruição líquida em setembro de 32 mil empregos, quando os analistas esperavam um aumento.

"Wall Street serviu-se como pretexto" para aumentar a expectativa de corte da taxa de juro pela Fed, estimou O`Hare.

Já tinha sido em reação a um mercado de trabalho fraco, que a Fed tinha decidido baixar a taxa em setembro.

Hoje, "a descida do índice ISM dos serviços, que sinalizou numa diminuição da procura (...) e pressões mais fortes sobre os preços, foi ignorado", mencionou Jose Torres, da Interactive Brokers.