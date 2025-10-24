Wall Street fecha semana com os índices emblemáticos em nível recorde

Este otimismo decorre da divulgação do índice de preços no consumidor (IPC), relativo a setembro, que apontou para uma inflação abaixo do esperado, o que reforça a expectativa de um corte da taxa de juro de referência da Fed.

Os resultados de sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Jones ganhou 1,01%, para os 47.207,12 pontos, o tecnológico Nasdaq subiu 1,15%, para as 23.204,87 unidades, e o alargado S&P500 progrediu 0,79%, para as 6.791,69.

Os números da inflação conhecidos antes da abertura da praça bolsista "abrem a via a uma redução da taxa de juro da Fed em outubro, que deve ser seguida por outras baixas", comentou Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP.

Os números divulgados pelo Departamento do Trabalho, nove dias depois da data inicialmente prevista, mostram uma aceleração continuada da inflação em setembro, com três por cento homólogos, depois de 2,9% em agosto.

Mas os analistas esperavam 3,1%.

"Apesar de os efeitos das taxas alfandegárias sobre os efeitos continuarem a ser evidentes, são menos graves do que o que se receava", apontou Bernd Weidensteiner, do Commerzbank.

Kourkafas realçou "várias boas notícias" no relatório, em particular relativas ao custo dos bens de consumo e do imobiliário.

Esta informação veio confortar as expectativas dos investidores que esperam um corte na taxa de juro de meio ponto percentual até ao final do ano, segundo o levantamento de expectativas feito pelo CME Fed Watch.

Taxas mais baixas são propícias a apoiar a atividade económica e aumentam as perspetivas de lucro das empresas.

Não obstante, Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics, lembrou que "a inflação permanece bem acima do objetivo dos dois por cento fixado pela Fed".

No plano comercial, "um sentimento de confiança sustenta o gosto pelo risco" no mercado, disse Jose Torres, da Interactive Brokers.

Com efeito, a Casa Branca anunciou uma reunião entre Donald Trump e Xi Jiping, na próxima semana, o que alimenta a possibilidade de uma redução na tensão comercial bilateral.

Entre as cotadas, a época de divulgação dos resultados trimestrais está no seu pico e os desempenhos são "encorajadores", considerou Kourkafas.

"As duas próximas semanas vão ser determinantes", com as publicações dos números de vários conglomerados da tecnologia, como Meta (Facebook, Instagram), Microsoft e Amazon, sublinhou Kourkafas.