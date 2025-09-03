Wall Street fecha tendencialmente em alta com decisão judicial favorável à Google

Os resultados da sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq valorizou 1,02% e o alargado S&P500 avançou 0,51%, com o seletivo Dow Jones Industrial Average a recuar 0,06%.

"Depois de um início de mês de setembro marcado pela prudência (...), com as notícias sobre a Google a terem um efeito positivo, porque a Alphabet (a sua holding) pesa imenso" no mercado bolsista, comentou Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP.

A Google viu hoje anulada a obrigação de se separar do seu navegar Chrome, que era exigido pelo governo norte-americano, segundo a decisão de um tribunal de Washington.

Esta decisão histórica segue-se à divulgada em agosto de 2024, que tinha considerado a Google culpada de ter mantido ilegalmente o seu monopólio na investigação em linha graças a acordos de distribuição exclusiva, no valor de vários milhares de milhões de dólares por ano.

Este assunto é "favorável globalmente à Google, porque o tribunal rejeitou as medidas corretivas mais severas propostas pelo Departamento de Justiça", que incluíam o desmantelamento do conglomerado, sublinharam os analistas da Wedbush.

Na sequência, o título da Alphabet ganhou 9,14%.

A Apple também beneficiou desta decisão judicial, progredindo 3,81%, porque o tribunal considerou que uma interdição dos acordos entre a Google e os fabricantes de telefones não era desejável.

Ao mesmo tempo, a praça bolsista acolheu com algum otimismo a publicação do relatório JOLTS sobre o emprego, que evidenciou um número de ofertas em julho no mais baixo desde setembro de 2024.

"As antecipações de uma baixa da taxa de juro de referência em setembro confirmaram-se" depois desta publicação, apontou Kourkafas, com os dirigentes do banco central dos EUA a mostrarem-se, por várias vezes, inquietos com o estado do mercado de trabalho nos EUA.

Para procurar impedir qualquer arrefecimento demasiado importante, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, deu a entender em meados de agosto que poderia vir a baixar a taxa de juro.

Os investidores esperam agora os números do desemprego relativas para o mês de agosto, que vão ser divulgados na sexta-feira.