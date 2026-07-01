Wall Street fecha um trimestre muito positivo graças ao setor tecnológico

De abril a junho, o Nasdaq valorizou mais de 21%, progressão que nunca tinha sido vista desde a recuperação histórica da primavera de 2020, no imediato pós-crash associado à pandemia do novo coronavírus.

Na sua companhia, o alargado S&P500 (+14,87%) e o seletivo Dow Jones Industrial Average (+12,90%) também conheceram importantes progressões, apesar das incertezas associadas à situação geopolítica no Médio Oriente.

"O setor tecnológico foi o chefe de fila (destes avanços), apesar da fraqueza de junho", observou Jeff Buchbinder, da LPL Financial.

Desta vez, os investidores não concentraram a atenção nos conglomerados tecnológicos, mas compraram de forma massiva ações de outros setores da cadeia de valor da IA.

Por exemplo, a especialista de circuitos integrados SanDisk valorizou 250% no trimestre e a Western Digital 136%.

E a fabricante de máquinas de construção Caterpillar, denunciada em relatório da relatora especial da ONU sobre os Territórios Palestinianos Ocupados, Francesca Albanese, pela sua participação no genocídio na Faixa de Gaza, está a aproveitar o crescimento acentuado da construção de centros de dados, avançou 59% no período.

Para Christopher Low, da FHN Financial, a subida dos índices bolsistas é "fantástica" e explica-se por uma "progressão generalizada" do setor da tecnologia.

"Com frequência, quando uma empresa tem um bom trimestre, observamos realização de ganhos no último dia. Não foi o caso hoje, o que testemunha o otimismo quanto ao terceiro trimestre", acrescentou o analista, em declarações à AFP.

Na sessão de hoje, o Dow Jones ganhou 0,26%, o que lhe proporcionou um segundo recorde consecutivo, o Nasdaq avançou 1,52% e o S&P500 subiu 0,79%.

"O sentimento nos mercados financeiros continua marcada por uma visão do `copo meio-cheio`", apontou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Mesmo as várias incertezas sobre a geopolítica no Médio Oriente e a ausência de acordo entre EUA e Irão não afetaram este otimismo.

Entre as cotadas, a empresa da área da defesa AeroVironment valorizou 18,76%, graças a resultados melhores do que esperados, caso de um aumento superior a 50% na faturação em relação ao trimestre anterior.