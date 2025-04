Wall Street perdeu mais de 8,7 biliões de euros desde tomada de posse de Trump

As maiores quedas ocorreram nas últimas 48 horas, quando Trump anunciou tarifas que afetaram quase todas as economias no mundo e estimularam uma guerra comercial e que resultaram, desde então, na perda de cinco biliões de dólares (4,54 biliões de euros), segundo o mesmo portal.

Na quinta-feira, no primeiro dia de negociação após o anúncio das tarifas, Wall Street viveu o seu pior dia desde março de 2020, aquando do início da pandemia da covid-19, tendo os principais índices enfrentado perdas entre os 4% e os 6%.

Ao contrário de outras ocasiões, em que um dia de grandes perdas é seguido por um dia em que os investidores aproveitam os preços mais baixos para comprar ações, também hoje o dia está a ser marcado por reduções das negociações dos títulos. Esta sexta-feira, a bolsa de Wall Street voltou a abrir com perdas acentuadas, aumentando o impacto nos mercados da entrada em vigor das tarifas sobre importações pelos Estados Unidos da América.

Cerca das 17:00 em Lisboa, Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 apresentavam perdas próximas dos 4%.

O Dow Jones terminou a recuar 3,98% para 40.545,93 pontos, que compara com o máximo desde que o índice foi criado em 1896, de 45.014,04 pontos, em 04 de dezembro de 2024.

O Nasdaq, índice de cotadas de alta tecnologia, fechou a cair 5,97% para 16.550,61 pontos, contra o máximo de sempre, de 20.173,89 pontos, verificado em 16 de dezembro de 2024.