Warburg Pincus e Horta-Osório oferecem mais de 6 mil milhões de euros por ativos da Altice Portugal

A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal Financial Times, que dá conta da oferta conjunta do empresário português e da empresa norte-americana.

António Horta-Osório foi presidente executivo do Lloyds Banking Group e presidiu ao Credit Suisse. Em 2022, apresentou a demissão do banco suíço após ter quebrado medidas de prevenção contra a Covid-19 na Suíça e no Reino Unido. Nos últimos meses, o empresário português assumiu funções no banco italiano Mediobanca e na empresa Cerberus.







A Altice Portugal está a receber ofertas até ao início de janeiro e recebeu propostas de várias empresas, incluindo do grupo norte-americano Apolo.



A venda da Altice Portugal faz parte de um esforço mais amplo liderado por Patrick Drahi, proprietário da Altice, para vender ativos para reduzir a sua dívida de 60 mil milhões de dólares.