Washington e Pequim dizem ter chegado a acordo de princípio nas negociações de Londres

"As duas partes chegaram a um acordo de princípio sobre uma estrutura geral [...] e reportarão essa estrutura geral aos seus respetivos líderes", adiantou à imprensa o representante do Comércio Internacional da China, Li Chenggang.

O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, manifestou confiança de que a questão dos envios chineses de terras raras - considerada demasiado limitada pelas autoridades norte-americanas - "será resolvida através da implementação desta estrutura geral" de acordo.

Lutnick liderou a delegação americana, juntamente com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, enquanto o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, um confidente próximo do presidente Xi Jinping, liderou a comitiva chinesa.

Esta segunda ronda de negociações entre as duas maiores potências económicas mundiais começou na segunda-feira e aconteceu cerca de um mês depois de uma reunião entre delegações da China e dos Estados Unidos em Genebra.

O objetivo do encontro de Londres foi negociar uma solução para a guerra comercial iniciada por Washington há pouco mais de dois meses com a imposição de tarifas por parte da administração liderada por Donald Trump a diversos países, à qual a China respondeu com as suas próprias contramedidas.

A China e os EUA entraram num conflito comercial sobre semicondutores avançados que alimentam inteligência artificial, terras raras, vitais para os fabricantes de veículos elétricos, e vistos de estudante chineses.