Washington pede a países europeus que libertem parte das suas reservas estratégicas de combustível

Washington está a pedir aos países europeus que libertem parte das suas reservas estratégicas de combustível para aumentar a oferta no mercado e travar a escalada dos preços. A Comissão Europeia admite essa possibilidade e decisões poderão ser tomadas nos próximos dias.



O presidente francês, Emmanuel Macron, tem defendido uma coordenação mais estreita entre os aliados ocidentais e apresentou propostas para reduzir a pressão sobre os mercados energéticos, num momento em que o preço do petróleo se aproxima dos 100 dólares por barril.



O presidente francês fez saber esta manhã que pediu uma reunião dos líderes do G7, que pode acontecer em breve, ao telefone, para discutir medidas para estabilizar os mercados mundiais do petróleo e dos combustíveis refinados, depois de ter conversado já com Donald Trump.



A crise energética estará também no centro das discussões do próximo Conselho Europeu, onde os líderes da União vão tentar acertar uma resposta conjunta ao aumento dos custos dos combustíveis.



Assim que esta informação foi libertada sobre a possibilidade da Europa libertar reservas de petróleo, os contratos futuros do gasóleo na Europa já estão a cair mais de 4%, segundo noticias divulgadas pela agência de noticias Reuters











