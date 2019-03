WaterBunkers investe 2 milhões de euros na compra e expansão da Fábrica de Chocolates Casa Grande

Lusa18 Mar, 2019, 12:49 | Economia

"A aquisição da Fábrica de Chocolates Casa Grande é estratégica para o crescimento da WaterBunkers SGPS", lê-se num comunicado hoje divulgado pela empresa de Famalicão, cuja equipa de gestão se irá manter.

Atualmente com 21 colaboradores e uma capacidade de produção de 45 toneladas/mês, a ampliar "em breve", a Fábrica de Chocolates Casa Grande tinha sido adquirida no início de 2018 pelo grupo Onebiz, de Matosinhos, que opera em diversos setores, em regime de `franchising`, em mais de 30 países.

O valor da aquisição não foi revelado, mas, segundo os intervenientes, o investimento global na empresa (incluindo a respetiva aquisição) será na ordem dos dois milhões de euros, inserindo-se esta aposta na estratégia de "diversificação de investimentos" do grupo WaterBunkers.

Citada no comunicado, a administradora da WaterBunkers SGPS Paula Nascimento afirma que a diversificação da presença do grupo no setor agroalimentar, nomeadamente através da entrada no setor do chocolate, era um objetivo: "Os nossos objetivos estratégicos passavam, já há algum tempo, pela entrada no mercado do chocolate, contudo, queríamos fazê-lo com uma empresa cujos posicionamento e forma de atuação estivessem alinhados com a nossa visão", refere.

Segundo sustenta, a Casa Grande "reúne uma série de ingredientes que foram fundamentais para esta tomada de decisão", nomeadamente a "diferenciação, inovação e qualidade dos recursos humanos".

"Temos vindo a acompanhar de forma muito próxima o desempenho da Fábrica de Chocolates Casa Grande e os projetos inovadores que tem vindo a desenvolver, em particular a nova marca `Not Guilty -- The Right Way`, que está alinhada com aquilo que temos vindo a fazer com as nossa marcas", diz.

A responsável destaca que o investimento de dois de milhões, já realizado e a realizar "a curto prazo", será no sentido "de dar continuidade ao trabalho iniciado pela equipa de gestão da Fábrica de Chocolates, que foi convidada a manter-se, e que incidiu em três eixos estratégicos: o reposicionamento da marca `premium` Casa Grande, o lançamento da nova marca `Not Guilty - The Right Way` e o desenvolvimento de chocolates funcionais disruptivos alinhados com as novas tendências alimentares".

Salientando que a estratégia de crescimento da Fábrica de Chocolates assenta na inovação e no desenvolvimento constante de novos produtos, Paula Nascimento assume que "o investimento no departamento de I&D [Investigação & Desenvolvimento] é fundamental" e revela que será acompanhado da "modernização da capacidade produtiva, para dar uma resposta mais eficaz à crescente procura de novos chocolates no mercado `business to business`".

Em janeiro de 2019 a Fábrica de Chocolates lançou no mercado a sua segunda marca -- `Not Guilty -- The Right Way` - com um posicionamento e um consumidor alvo diferente da marca `premium` Casa Grande, e cujo "segredo" diz estar "no equilíbrio perfeito entre sabor e nutrição".

Fundada em 2009, em Vila Nova de Famalicão, a Fábrica de hocolates Casa Grande quis desde o início posicionar-se como "uma referência de qualidade superior no setor do chocolate", assegurando todo o processo produtivo, desde o cacau até ao chocolate.

Para além das duas marcas que detém, a fábrica produz chocolates para incorporação noutros produtos alimentares para outras indústrias portuguesas e estrangeiras.

Constituída em 2010, a WaterBunkers SGPS tem sede em Braga e é uma sociedade responsável pela gestão das participações sociais de várias unidades de engarrafamento de água, entre as quais a Água Monchique (da qual é codetentora), a Alardo, a CHIC e a Waty.

A sua estratégia é de "crescimento sustentado, expansão e internacionalização do portfólio de marcas, sempre no sentido de potenciar o seu crescimento com criação de valor".