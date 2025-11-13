Em direto
Web Summit. Ministro da Economia diz que Portugal tem de estimular os empreendedores

Manuel Castro Almeida considerou Afonso Henriques como "o primeiro empreendedor" de Portugal. Em entrevista à RTP no encerramento da Web Summit, em Lisboa, o ministro da Economia salientou que Portugal é "um país de empreendedores" e que é preciso lhes "dar gás" e "não estorvar".

Rachel Mestre Mesquita - RTP

António Pedro Santos - EPA

"Temos muitos empreendedores e nós precisamos de lhes dar gás, de os estimular. Os empreendedores têm uma ousadia, um gosto pelo risco, uma disponibilidade pelo risco e um nível de ambição superior ao normal", afirmou o Manuel Castro Almeida. 

Em entrevista à RTP, o ministro da Economia defendeu o apoio do Governo aos empreendedores. "Essas pessoas têm de ser apoiadas, o Governo não pode susbstituir essas pessoas mas pode apoiá-las". 

Castro Almeida defendeu que a primeira forma que o Governo tem de ajudar os empreendedores "é não estorvar", evitando a burocracia e baixando os impostos.  "Há uma guerra à burocracia levada a cabo pelo primeiro-ministro e nós vamos levá-la a sério, vamos mesmo", sublinhou.

Além disso, defendeu o apoio aos jovens que "não têm fortuna de família nem fortuna pessoal" e "precisam de dinheiro para arrancar" com os seus projetos. "O Estado tem de ser chegar à frente", disse.

Nesse sentido, o ministro da Economia anunciou o reforço de meios para apoiar os jovens empreendedores com "investimento a fundo perdido" e a concesão de "empréstimos". 

"Nós vamos reforçar os meios de que o Ministério da Economia dispõe para apoiar os jovens que queiram investir em empresas de base tecnológicas, em startups tecnológicas, e vamos dar-lhes mais oportunidades de crescimento, com investimento a fundo perdido e também empréstimos", anunciou. 
Afonso Henriques "o primeiro empreendedor" de Portugal 

Na sua intervenção na Web Summit o ministro da Economia e da Coesão Territorial contou a história de Afonso Henriques um "jovem príncipe rebelde e empreendedor" que tinha "uma visão clara do futuro". E que, oito séculos depois da "grande aventura marítima" dos Descobrimentos "aqui estamos nós, hoje e sempre". 

"Tinha 34 anos quando criou o Estado soberano Portugal, o nosso primeiro rei foi também o nosso primeiro empreendedor", declarou Manuel Castro Almeida. 
Portugal é o palco ideal para se investir 

O ministro da Economia defendeu que Portugal é o palco ideal para criar projetos e deixou um apelo aos empreendedores para investirem e viverem no país.

"Portugal é um país onde se pode trabalhar com motivação, prazer e onde o talento é celebrado, o esforço valorizado e o mérito reconhecido", declarou.

Segundo o governante, "fica cada vez mais evidente a posição relevante de Portugal na Inteligência Artificial (IA)" com o anúncio de "investimentos maciços" feitos durante a cimeira tecnológica que chega hoje ao fim. Nomeadamente, "o investimento de 8,5 mil milhões de euros em Sines, por iniciativa da Smart Campus, e o recente anúncio da Microsoft de um investimento de 10 mil milhões de euros" durante o evento tecnológico.

c/Lusa

