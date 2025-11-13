Web Summit. Ministro da Economia diz que Portugal tem de estimular os empreendedores

"Temos muitos empreendedores e nós precisamos de lhes dar gás, de os estimular. Os empreendedores têm uma ousadia, um gosto pelo risco, uma disponibilidade pelo risco e um nível de ambição superior ao normal", afirmou o Manuel Castro Almeida.





Em entrevista à RTP, o ministro da Economia defendeu o apoio do Governo aos empreendedores. "Essas pessoas têm de ser apoiadas, o Governo não pode susbstituir essas pessoas mas pode apoiá-las".





Castro Almeida defendeu que a primeira forma que o Governo tem de ajudar os empreendedores "é não estorvar", evitando a burocracia e baixando os impostos. "Há uma guerra à burocracia levada a cabo pelo primeiro-ministro e nós vamos levá-la a sério, vamos mesmo", sublinhou.





Além disso, defendeu o apoio aos jovens que "não têm fortuna de família nem fortuna pessoal" e "precisam de dinheiro para arrancar" com os seus projetos. "O Estado tem de ser chegar à frente", disse.





Nesse sentido, o ministro da Economia anunciou o reforço de meios para apoiar os jovens empreendedores com "investimento a fundo perdido" e a concesão de "empréstimos".





"Nós vamos reforçar os meios de que o Ministério da Economia dispõe para apoiar os jovens que queiram investir em empresas de base tecnológicas, em startups tecnológicas, e vamos dar-lhes mais oportunidades de crescimento, com investimento a fundo perdido e também empréstimos", anunciou.

Afonso Henriques "o primeiro empreendedor" de Portugal





Na sua intervenção na Web Summit o ministro da Economia e da Coesão Territorial contou a história de Afonso Henriques um "jovem príncipe rebelde e empreendedor" que tinha "uma visão clara do futuro". E que, oito séculos depois da "grande aventura marítima" dos Descobrimentos "aqui estamos nós, hoje e sempre".



"Tinha 34 anos quando criou o Estado soberano Portugal, o nosso primeiro rei foi também o nosso primeiro empreendedor", declarou Manuel Castro Almeida.

Portugal é o palco ideal para se investir



O ministro da Economia defendeu que Portugal é o palco ideal para criar projetos e deixou um apelo aos empreendedores para investirem e viverem no país.



"Portugal é um país onde se pode trabalhar com motivação, prazer e onde o talento é celebrado, o esforço valorizado e o mérito reconhecido", declarou.





Segundo o governante, "fica cada vez mais evidente a posição relevante de Portugal na Inteligência Artificial (IA)" com o anúncio de "investimentos maciços" feitos durante a cimeira tecnológica que chega hoje ao fim. Nomeadamente, "o investimento de 8,5 mil milhões de euros em Sines, por iniciativa da Smart Campus, e o recente anúncio da Microsoft de um investimento de 10 mil milhões de euros" durante o evento tecnológico.





c/Lusa



