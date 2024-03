World Coin suspensa em Portugal

A decisão partiu da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que alega uma violação da lei, por parte da World Coin, que terá recolhido dados biométricos de menores de idade, sem autorização dos pais.A Comissão Nacional de Proteção de Dados alerta para os riscos elevados no tratamento dos dados biométricos de mais de trezentas mil pessoas que, em Portugal, já receberam dinheiro em criptomoedas, em troca desses dados.O jornalista da Antena 1, Gonçalo Costa Martins, esteve há algumas semanas num dos locais onde se realiza a recolha da íris, e registou as motivações das pessoas que acederam a este sistema.A Comissão Nacional de Proteção de Dados decide agora suspender a atividade da empresa, durante três meses, para investigação, até ser conhecida uma decisão final sobre esta atividade.Uma medida urgente, explica num comunicado a CNPD que recebeu, no último mês, dezenas de denúncias sobre a recolha de dados de menores de idade ou testemunhos de utilizadores que não conseguiam apagar os dados recolhidos ou que não conseguiram anular o consentimento depois de fornecer as informações.Mais de 300 mil pessoas já deram dados pessoais à World Coin , diz o comunicado, em troco de um valor em moedas digitais.