Worldcoin acusa agência espanhola de proteção de dados de fugir à lei

Antoine Demaison - Reuters

É uma reação que surge depois de a entidade ordenar a suspensão da atividade desta empresa em Espanha.



A Worldcoin ficou impedida de fazer scanners da íris de clientes para recolher dados pessoais, uma decisão que, na leitura da empresa, não faz sentido.



Por cá, a Comissão Nacional de Proteção de Dados garante que está a investigar a atividade da Worldcoin, encorajando os cidadãos a lerem com atenção as condições do tratamento de dados e a refletir antes de qualquer cedência.