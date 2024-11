Xi anuncia melhorias na iniciativa Uma Faixa, Uma Rota e mais apoio ao Sul Global

"A China sempre foi um membro do Sul Global e um parceiro fiável e duradouro para os países em desenvolvimento", sublinhou Xi, durante um discurso na cimeira, que decorre no Rio de Janeiro, em declarações transmitidas pela televisão estatal chinesa CCTV.

Xi, que utiliza frequentemente estes fóruns internacionais para promover a liderança chinesa entre os países em desenvolvimento, anunciou uma série de iniciativas, incluindo a promoção de uma "rede de ligações" de alta qualidade e "tridimensional", incluindo uma "Rota da Seda" ecológica e digital, no âmbito da iniciativa `Uma Faixa, Uma Rota`.

O projeto-chave da administração de Xi, que não é isento de controvérsia devido ao endividamento que implica para os países beneficiários, atingiu um marco importante, na semana passada, com a inauguração, no Peru, do porto de Chancay, promovido como "ponto de partida para um novo corredor" entre a Ásia e a América Latina.

A infraestrutura vai dar ao Brasil, por exemplo, acesso ao Oceano Pacífico, reduzindo o tempo e custo no comércio com a Ásia, o destino mais importante das exportações brasileiras.

Xi Jinping disse também que o país vai criar um Centro de Investigação para o Sul Global, para aumentar a cooperação em setores como a segurança alimentar, e que vai trabalhar com os países africanos para dar seguimento aos compromissos assumidos no Fórum de Cooperação China-África (Focac), que se realizou em setembro, em Pequim.

A China prometeu 50,7 mil milhões de dólares (47,9 mil milhões de euros) para financiar o desenvolvimento do continente africano nos próximos três anos.

Xi manifestou o apoio à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, lançada na segunda-feira na sessão de abertura da cimeira do G20.

O líder chinês indicou ainda que, juntamente com o Brasil, a África do Sul e a União Africana, Pequim vai promover a "Iniciativa Internacional de Cooperação Científica", bem como intercâmbios com o Sul Global em domínios como a digitalização, a educação e a luta contra a corrupção, sem adiantar mais pormenores.

Xi também defendeu o comércio livre e propôs a redução das taxas alfandegárias para os países menos desenvolvidos que mantêm relações diplomáticas com a China, um discurso que tem incentivado na sequência da vitória eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos.

O bloco G20 é composto pela Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido, União Europeia e União Africana.