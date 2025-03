Xi Jinping recebe líderes de multinacionais

Pequim abre-se aos negócios e à iniciativa privada



O investimento estrangeiro na China caiu o ano passado para o nível mais baixo em três décadas. Mais ventos contrários podem surgir no próximo mês, quando os Estados Unidos agravarem as taxas alfandegárias sobre importações oriundas de todo o mundo.



O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse no domingo que o país está preparado para “choques que excedam as expectativas”, uma vez que o governo tem um objetivo ambicioso de crescimento de cerca de 5% este ano.



Os economistas estimam que Pequim precisará de libertar biliões de yuan em estímulos para atingir esse objetivo, caso as taxas aumentem.



O encontro de hoje sublinha a mensagem que Pequim tem vindo a tentar passar, de que a China está aberta aos negócios, em contraste com as políticas mais protecionistas adotadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.



Pequim está também a tentar apresentar-se como defensora da iniciativa privada, tendo Xi reunido no mês passado com empresários como Jack Ma, cofundador do grupo Alibaba.





Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, o líder chinês reuniu-se com representantes de firmas internacionais no Grande Palácio do Povo, junto à praça Tiananmen, no coração da capital chinesa.Entre as autoridades chinesas presentes contam-se o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, o ministro do Comércio, Wang Wentao, e o ministro das Finanças, Lan Fo'an.”, disse Xi, elogiando os participantes por contribuírem para o crescimento da China e criarem oportunidades de emprego. “”, vincou.Xi disse após a reunião que sete representantes empresariais partilharam as suas opiniões e que o governo chinês vai “estudá-las e considerá-las”.