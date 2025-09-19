Xiaomi chama à revisão 117 mil veículos por falha na assistência à condução

Segundo a autoridade reguladora, os 116.887 automóveis afetados, do modelo SU7, nas versões padrão, foram produzidos entre 06 de fevereiro de 2024 e 30 de agosto passado.

Em determinadas situações, quando é ativada a função de condução assistida L2 em autoestrada, alguns veículos "não reconhecem ou respondem adequadamente a cenários extremos", o que pode aumentar o risco de embate caso o condutor não intervenha a tempo, explicou o regulador.

A Xiaomi vai resolver o problema através de uma atualização gratuita de `software` feita por programação remota.

De acordo com o comunicado, os proprietários dos veículos afetados serão notificados pela empresa por mensagem de texto.

A Xiaomi entrou no mercado dos automóveis elétricos em 2024 com o lançamento do SU7, o seu primeiro modelo, no âmbito da estratégia de diversificação para além dos telemóveis e outros dispositivos eletrónicos.