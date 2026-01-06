Xiaomi fixa como objetivo vender 550 mil veículos elétricos em 2026, mais 34%
A tecnológica chinesa Xiaomi fixou em 550 mil unidades a meta de vendas de veículos elétricos para este ano, o que representa um aumento de 34% face a 2025, segundo o portal económico local Yicai.
O fundador e presidente executivo da empresa, Lei Jun, afirmou numa transmissão em direto que a Xiaomi vai "dedicar mais energias ao negócio automóvel" em 2026, prevendo investir cerca de 28.600 milhões de dólares (cerca de 24.400 milhões de euros) em investigação e desenvolvimento (I&D) ao longo dos próximos cinco anos.
A meta para este ano marca, no entanto, uma desaceleração do ritmo de crescimento: em 2025, as vendas de veículos elétricos da marca quase triplicaram, atingindo as 410 mil unidades.
A meta "não deve ser nem demasiado alta, nem demasiado baixa", indicou Lei, demonstrando confiança de que será alcançada.
A empresa, com sede em Pequim, ainda não anunciou o lançamento de novos modelos para este ano, após a estreia do sedan SU7 em abril de 2024 e a introdução do SUV YU7 em junho de 2025 -- este último responsável por 70% das vendas recentes.
A Xiaomi junta-se assim a outros fabricantes chineses com ambições elevadas para 2026: a BYD, líder mundial do setor, prevê crescer 19%, enquanto a Leapmotor aponta para um aumento de 40% nas vendas.