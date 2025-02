Xiaomi reduz em 35% preço de elétrico de luxo para competir com Tesla e Porsche

O anúncio do corte no preço para 529 mil yuan (69.530 euros) provocou uma reação imediata no mercado, com mais de 6.900 encomendas nos primeiros dez minutos, informou a empresa nas redes sociais.

"A nossa missão é permitir que mais pessoas que nos seguem possam comprar carros de luxo", disse o fundador da Xiaomi, Lei Jun.

A estratégia visa atrair clientes de marcas como a BMW, Audi e Mercedes-Benz, ao mesmo tempo que reforça a posição da Xiaomi no segmento de luxo, disse o fundador da tecnológica chinesa no evento de lançamento do telemóvel Mi 15 Ultra, em Pequim.

Em 2024, a versão padrão do SU7 já tinha ultrapassado o Tesla Model 3 na China, enquanto o SU7 Ultra, antes do desconto, estava na mesma faixa de preço que o Tesla Model S Plaid.

Em outubro, a Xiaomi afirmou que o seu modelo superava o Porsche Taycan Turbo em termos de aceleração e velocidade máxima.

Entre as atualizações, o SU7 Ultra oferece materiais considerados de luxo, melhores assentos e um sistema de áudio de alta qualidade.

A Xiaomi também está a manter uma edição limitada do modelo ao preço original de 814.900 yuan (108 mil euros), embora sem revelar as especificações exatas.