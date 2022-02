Zelensky está descontente com comportamento do Ocidente - analista

"O Presidente Volodymyz Zelensky está descontente com o modo como os Estados Unidos e a União Europeia verbalizam a eventualidade de uma guerra com a Rússia. Considera que, ao criarem a ideia de um conflito iminente, prejudicaram seriamente a economia ucraniana", disse Melinda Haring, especialista em política ucraniana e diretora-adjunta do Eurasia Centre do Atlantic Council.

Haring -- que hoje moderou uma conferência virtual organizada pelo Departamento de Estado norte-americano para discutir a estratégia de desinformação do Kremlin na crise ucraniana, e a que a agência Lusa assistiu -- acabou de regressar de uma viagem a Kiev, onde disse ter reunido com autoridades da Ucrânia.

"Não ficarei admirada se, nos próximos dias, começarmos a ouvir Zelensky criticar os líderes de países ocidentais pelo efeito danoso dos seus alertas na economia do seu país", avisou a especialista.

Haring explicou que as autoridades ucranianas estão a queixar-se do efeito da imagem de instabilidade no seu país, relatando situações de empresas ocidentais que deixaram de fazer pedidos de importação junto de empresas ucranianas.

De acordo com esta especialista, o Presidente ucraniano acusa o Ocidente de estar a empolar a eventualidade de um conflito armado, causando um dano real nos interesses da economia do seu país e aumentando a tensão social em diversas cidades.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos e a União Europeia têm denunciado a iminência de uma invasão russa da Ucrânia, tendo mesmo apontado a data de hoje como o momento para o qual tinha sido planeado esse ataque armado.