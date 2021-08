ZERO apresenta queixa a Bruxelas por empreendimento turístico na zona de Sesimbra

Mas o ambientalista José Paulo Martins diz que a área mais parece uma zona de construção do que de conservação, porque já existem quatro projetos para um local onde não deveria haver qualquer intervenção.Trata-se de uma zona de pinheiros, dunas, áreas agrícolas, aves, morcegos e muitos animais e plantas que podem ser ameaçados pela pressão humana.José Paulo Martins, da Zero, critica a gestão desta área protegida do concelho de Sesimbra, que devia ser assegurada pelas entidades, de forma a proteger a natureza.Terminou na passada segunda-feira, a consulta pública do estudo de impacto ambiental do empreendimento turístico Reserva Idiluz, a sudoeste da aldeia do Meco, e agora está nas mãos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo aprovar o projeto. Será o quarto numa zona que faz parte da Rede Natura 2000, entre a aldeia do Meco e o Cabo Espichel.