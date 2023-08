Zona euro com 6,4% de taxa de desemprego em julho

De acordo com o serviço estatístico europeu, a taxa de desemprego abrandou face à de julho de 2022 em ambas as zonas -- 6,7% nos países do euro e 6,1% no conjunto dos 27 Estados-membros -- mantendo-se estável na comparação em cadeia.

O Eurostat estima que, em julho, havia 12.928 milhões de desempregados na UE, dos quais, 10.944 milhões na zona euro.