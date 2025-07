Zona euro com défice público de 2,9% no 1.º trimestre

Entre janeiro e março, o défice público na área do euro foi de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) contra 3,2% no trimestre anterior e 3,1% no trimestre homólogo de 2024.

No conjunto dos 27 Estados-membros, o défice aligeirou-se face aos 3,3% nos últimos três meses de 2024 e aos 3,0% no primeiro trimestre do ano passado.

Portugal registou, entre janeiro e março, o sexto maior excedente orçamental, depois de Chipre (5,6%), Grécia (4,2%), Dinamarca (3,3%), Irlanda (2,3%) e Malta (2,1%)

Em sentido inverso, a Roménia (-7,5%), a França (-5,6%), Bélgica (-5,5%), Áustria e Polónia (ambas com -5,1%) apresentaram os maiores défices públicos no primeiro trimestre.