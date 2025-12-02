Zona euro com taxa de desemprego de 6,4% em outubro

De acordo com o boletim do serviço estatístico europeu, na área do euro o indicador avançou face aos 6,3% de outubro de 2024 e manteve-se estável nos 6,4% na comparação em cadeia.

Na UE, a taxa de desemprego também subiu, em outubro, face à de 5,8% homóloga, mantendo-se estável nos 6,0% quando comparada com setembro.

O Eurostat estima que estavam 13,351 milhões de pessoas desempregadas na UE, das quais 11,033 milhões na zona euro.

Entre os 27 Estados-membros, as taxas de desemprego mais baixas foram, em outubro, observadas em Malta (3,1%), Polónia e República Checa (3,2% cada) e Bulgária (3,6%).

As maiores percentagens de pessoas desempregadas, por seu lado, registaram-se em Espanha (10,5%), na Finlândia (10,3%) e na Suécia (9,3%).

Em Portugal, a taxa de desemprego foi de 5,9%.