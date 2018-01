EB 2/3 Manuel da Maia, Lisboa, fechada por falta de auxiliares educativos

Foto: Google Maps - DR

Na escola, no horário da manhã, existem apenas três dos sete auxiliares educativos e se falta algum auxiliar educativo noutra escola do agrupamento, este estabelecimento ainda tem de facultar pessoal, refere uma das auxiliares.



Conceição Cardoso, auxiliar educativa, refere que esta escola tem cinco pisos, com dez salas por piso e as três funcionárias, que entram ao serviço pela manhã, têm de se distribuir entre a entrada do portão da escola, ginásio e restantes serviços.



Estão à espera que chega mais uma funcionária para que a escola possa abrir às 10h00.



Na EB 2/3 Manuel da Maia estudam cerca de 550 alunos.