Primeira fase de acesso ao Ensino Superior admite 43992 novos alunos

09 Set, 2018, 00:01 / atualizado em 09 Set, 2018, 00:37 | Educação

Com a colocação na primeira fase de acesso de 43 992 novos alunos dos 49 362 que se candidataram, estamos a falar de uma taxa de 89 por cento, a mais alta dos últimos cinco anos, desde 2013-2014.





Os dados desta primeira fase de candidatura ao Superior revelam um aumento do total de colocados nas regiões do Interior, de menor pressão demográfica, um objectivo assumido pelo actual Governo, que nesse sentido cortou as vagas nas instituições dos grandes centros.

Os resultados da primeira fase do concurso podem ser consultados no site da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.gov.pt) e ainda através da aplicação ES Acesso, disponível nas plataformas iOS4 e Android5.

A DGES refere também que “aumenta também em cerca de 13% o ingresso de estudantes em formações curtas nos politécnicos em colaboração com o tecido produtivo e as empresas (Cursos Técnicos Superiores Profissionais, TESPs)”.





Face aos resultados desta primeira fase do CNA, a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) sublinha o facto de, tendo sido colocados 43992 novos estudantes, estarmos perante o segundo ano com maior número de colocados desde 2010, “apesar da ligeira redução de 2% no número total de estudantes face ao ano anterior (2017)”.O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior acrescenta que “55% dos estudantes colocados foram admitidos na 1.ª opção, representando um aumento de 5,7%, em relação ao ano de 2017”.Ainda de acordo com a DGES, em relação à previsão de ingresso de estudantes internacionais há “um aumento relevante de mais de 22%, sobretudo com estudantes brasileiros a iniciar estudos numa gama alargada de instituições”.Feitas as contas a todas as vias de ingresso em licenciaturas e mestrados integrados, o número de novos estudantes no Ensino Superior público no ano letivo de 2018-2019 “atingirá cerca de 73 mil, incluindo cerca de 65,5 mil estudantes nos cursos de licenciatura e mestrados integrados e cerca de 7,5 mil estudantes nos cursos técnicos superiores profissionais (i.e., TESP’s)”, revela o Ministério do Ensino Superior.A apresentação de candidaturas à segunda fase do concurso nacional de acesso (CNA) ao Ensino Superior deverá ser feita de 10 a 21 de setembro.